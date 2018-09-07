Португалия: проездные для школьников - со скидками

Однако документ будет иметь обратную силу с 1 сентября. Таким образом, те, кто приобретет проездной перед публикацией указа в Diário da República, смогут получить возврат скидки, на которую они имеют право. Для этого нужно представить счет-фактуру и документ, удостоверяющий личность.

Согласно Указу, скидки на проездные распространяются на всех учащихся, даже из семей, которые не имеют материальных трудностей. Речь, в частности, идет о проездном билете «Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. » для детей и подростков от 4 до 18 лет.

Указ приурочен к началу учебного года. Напомним, что, согласно школьному календарю на 2018/2019 учебный год, занятия в государственных учреждениях дошкольного, начального и среднего образования начнутся в период с 12 по 17 сентября.