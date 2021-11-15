Португалия: проездные Navegante сохранят свою цену в 2022 году

Понедельник, 15 Ноябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: проездные Navegante сохранят свою цену в 2022 году

Остальные виды билетов на проезд в общественном транспорте вырастут на 0,57%.

Муниципальные проездные Navegante Municipal и Navegante Metropolitano в Большом Лиссабоне в 2022 году будут по-прежнему стоить 30 и 40 евро. Билеты на другой транспорт вырастут на 0,57%.

Об этом сообщает Transportes Metropolitanos de Lisboa.

Решение компании, которая управляет системой продажи билетов в столичном районе Лиссабона (AML), «является частью стратегии по продвижению и поощрению использования общественного транспорта», - говорится в заявлении компании.

Navegante Municipal - это проездной, который позволяет в течение календарного месяца, к которому он относится, ездить на всем общественном транспорте в конкретном муниципалитете среди 18 участников AML. С другой стороны, Navegante Metropolitano позволяет вам пользоваться всем общественным транспортом Большого Лиссабона.

Все остальные типы билетов на транспорт подорожают на 0,57%. Другими словами, обновление сделано таким образом,. чтобы цены на транспорт следовали за ростом инфляции.

«Это значение применяется в установленных законом пределах в тарифах на разовые транспортные билеты (простые, бортовые, предварительно купленные и предоплаченные интермодальные транспортные единицы), мономодальные (проездной или абонентский тип) и комбинированные билеты», - поясняет компания .

29 октября AMT сообщила, что коэффициент обновления тарифов на 2022 год составляет 0,57%. Согласно регулятору транспортного сектора, эта ставка «имеет своим максимальным значением среднюю скорость изменения индекса потребительских цен, за исключением жилья, за 12 месяцев с октября 2020 года по сентябрь 2021 года, или ноль, когда эта ставка является отрицательной».

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