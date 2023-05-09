Португалия: профсоюз медсестер объявил забастовку 12 мая

Вторник, 09 Май 2023 Португалия Португалия

Португалия: профсоюз медсестер объявил забастовку 12 мая

Забастовка будет проходить с 08:00 до 24:00.

Союз португальских медсестер (SEP) объявил во вторник о забастовке на пятницу, сопровождаемой митингом перед Министерством здравоохранения с требованием улучшения условий труда и найма большего количества специалистов.

Забастовка, приуроченная к Международному дню медицинской сестры, пройдет с 08:00 до 24:00.

Концентрация, в которой примут участие делегаты профсоюза, лидеры и активисты, запланирована на 11:00 перед зданием Министерства здравоохранения.

Об этом сообщил президент SEP Жозе Карлуш Мартинш 24 июля в Лиссабоне.

Он добавил, что остановка связана с ухудшением условий труда, с увеличением использования сверхурочных часов и последующей усталостью медсестер, и ожидается, что формы борьбы будут усиливаться.

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