Португалия: профсоюз медсестер объявил забастовку 12 мая

Союз португальских медсестер (SEP) объявил во вторник о забастовке на пятницу, сопровождаемой митингом перед Министерством здравоохранения с требованием улучшения условий труда и найма большего количества специалистов.

Забастовка, приуроченная к Международному дню медицинской сестры, пройдет с 08:00 до 24:00.

Концентрация, в которой примут участие делегаты профсоюза, лидеры и активисты, запланирована на 11:00 перед зданием Министерства здравоохранения.

Об этом сообщил президент SEP Жозе Карлуш Мартинш 24 июля в Лиссабоне.

Он добавил, что остановка связана с ухудшением условий труда, с увеличением использования сверхурочных часов и последующей усталостью медсестер, и ожидается, что формы борьбы будут усиливаться.