Португалия: профсоюз предлагает сократить часы работы женщинам

Профсоюз Конфедерация португальских рабочих (CGTP) в минувший четверг выступил с предложением сократить рабочую неделю для женщин, одновременно повысив им зарплату. В заявлении говорится, что рабочее время должно быть сокращено до 35 часов в неделю, поскольку женщины, у которых существует домашние обязанности, должны «иметь возможность отдохнуть». По мнению профсоюза, эта мера могла бы способствовать гендерному равенству на рынке труда.



«Необходимо сократить рабочее время для женщин, чтобы они могли вести достойную жизнь, иметь время для семьи и детей и отдыхать, чтобы продложить трудиться на следующий день» - говорится в заявлении.



Предложение возникло в связи с исследованием, которое показывает, что в среднем женщины тратят около 4,17 часов рабочего дня на недоплачиваемую работу (домашние и семейные обязанности). В среднем это на 1,4 часа больше, чем мужчины.



Члены Конфедерации подписали документ, согласно которому следующие четыре года помимо прочего, они посвятят борьбе за увеличение зарплаты и сокращение рабочих часов для работающих женщин. О возможных внесениях поправок в трудовое законодательство пока ничего не известно.