Португалия: профсоюз SEF объявляет забастовку в аэропортах

Пятница, 05 Май 2023 Португалия Португалия

Португалия: профсоюз SEF объявляет забастовку в аэропортах

Карантин в аэропорту Лиссабона будет действовать с 05:00 до 10:00 с 20 по 22 мая, с 27 по 29 мая, с 3 по 5 июня, с 10 по 12 июня, с 17 по 19 июня и с 24 по 26 июня.

Союз инспекторов по расследованию, инспекции и пограничным вопросам (SIIFF) объявил 5 мая о проведении нескольких забастовок в аэропортах Лиссабона, Порту, Фару и Мадейры.

Причина в неопределенности в отношении будущего инспекторов Службы по делам иностранцев и границ (SEF) после того, как правительство утвердило 6 апреля декрет-закон, устанавливающий переходный режим для работников SEF после процесса реструктуризации.

SIIFF направил два уведомления о забастовке, которые пройдут в мае и июне, одно из них для аэропорта Лиссабона, а другое для аэропортов Фару, Порту и Мадейры, а также для остальных пограничных постов.

Согласно уведомлениям, доставленным в день, когда Министерство внутренних дел объявило о плане повышения пропускной способности португальских аэропортов в летний период из-за увеличения числа пассажиров, остановка в аэропорту Умберто Дельгадо в Лиссабоне будет с 5:00 до 10:00 с 20 по 22 мая, с 27 по 29 мая, с 3 по 5 июня, с 10 по 12 июня, с 17 по 19 июня и с 24 по 26 июня.

В остальных аэропортах и ​​погранпереходах, а именно на море, забастовки пройдут 22 и 29 мая и 5, 12, 19 и 26 июня.

Профсоюзная структура считает, что «более чем через три года после того, как правительство объявило о своем намерении ликвидировать SEF, недопустимо, чтобы работники CIF/SEF продолжали сталкиваться с этой атмосферой неопределенности и подвергались полному отчуждению по поводу своего будущего».

Ввиду «этого отсутствия определения» и до тех пор, пока правительство не опубликует декрет-закон, одобренный Советом министров, и не представит «с необходимой степенью достоверности график введения в действие переходного процесса CIF /SEF», профсоюз заявляет, что «нет другой альтернативы, кроме как продемонстрировать глубокое возмущение с использованием всех предусмотренных законом средств», а именно забастовки.

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