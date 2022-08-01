Португалия: профсоюзы объявили ряд забастовок в аэропортах

Предупреждение прозвучало «после нескольких попыток за последние несколько лет предотвратить забастовку», отмечают профсоюзы.

Национальный союз работников гражданской авиации (SINTAC) и Профсоюз персонала коммерческой авиации (SQAC) объявили в понедельник об объявлении забастовки в десяти национальных аэропортах, находящихся в концессии Vinci Aeroportos, с 19 по 21 августа.

«Учитывая негибкость предложений, представленных ANA/VINCI за последний год, и попытку урезать права, закрепленные в Соглашении о компании, SINTAC и SQAC считают необходимым положить конец этой слепой политике и нестабильности», - говорится в заявлении профсоюзов.

Уведомление о забастовке было выпущено после консультации с рабочими и, согласно документу, будет распространяться на «всех работников во всех аэропортах ANA, переданных в концессию группой Vinci Aeroportos», вступит в силу в 00:00 19 августа и продлится на период времени до конца 21 августа.

Лидер профсоюза гарантирует, что в этом году компания получит прибыль, очень похожую на прибыль 2019 года, но ничего не отражается на зарплате 6200 рабочих.

«Эти 6200 рабочих не могут допустить таких результатов в своей работе, а затем продолжают предлагать совершенно необоснованные вещи, которые мы никогда не примем», - заявил представитель Национального союза гражданской авиации.