Португалия: профсоюзы объявили ряд забастовок в аэропортах
С 19 по 21 августа пройдут забастовки в десяти аэропортах страны.
Предупреждение прозвучало «после нескольких попыток за последние несколько лет предотвратить забастовку», отмечают профсоюзы.
Национальный союз работников гражданской авиации (SINTAC) и Профсоюз персонала коммерческой авиации (SQAC) объявили в понедельник об объявлении забастовки в десяти национальных аэропортах, находящихся в концессии Vinci Aeroportos, с 19 по 21 августа.
«Учитывая негибкость предложений, представленных ANA/VINCI за последний год, и попытку урезать права, закрепленные в Соглашении о компании, SINTAC и SQAC считают необходимым положить конец этой слепой политике и нестабильности», - говорится в заявлении профсоюзов.
Уведомление о забастовке было выпущено после консультации с рабочими и, согласно документу, будет распространяться на «всех работников во всех аэропортах ANA, переданных в концессию группой Vinci Aeroportos», вступит в силу в 00:00 19 августа и продлится на период времени до конца 21 августа.
Лидер профсоюза гарантирует, что в этом году компания получит прибыль, очень похожую на прибыль 2019 года, но ничего не отражается на зарплате 6200 рабочих.
«Эти 6200 рабочих не могут допустить таких результатов в своей работе, а затем продолжают предлагать совершенно необоснованные вещи, которые мы никогда не примем», - заявил представитель Национального союза гражданской авиации.