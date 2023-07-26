Португалия: прогноз на рекордный год

Среда, 26 Июль 2023 Португалия Португалия

Португалия: прогноз на рекордный год

В 2023 году португальский сектор путешествий и туризма, по прогнозам, превысит пиковый показатель 2019 года.

Таковы результаты исследования экономического воздействия (EIR) Всемирного совета по путешествиям и туризму(WTTC).

Согласно отчету, к концу 2023 г. этот сектор внесет в экономику Португалии 40,4 млрд евро, что превысит максимальный показатель 2019 г., который был достигнут до начала пандемии и составил 40,1 млрд. евро.

WTTC также прогнозирует, что в этом году в секторе будет создано около 30 000 рабочих мест.

Это всего на 68 000 рабочих мест меньше, чем в 2019 году, когда этот показатель составлял чуть более миллиона, и число занятых в секторе путешествий и туризма достигнет 950 000 человек.

В прошлом году вклад сектора путешествий и туризма в ВВП вырос на 61,6% и достиг почти 38 млрд евро, что составляет 15,8% португальской экономики.

Последний отчет всемирной организации по туризму показывает, что к настоящему времени в секторе восстановлено более 90% рабочих мест от уровня, существовавшего до пандемии.

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