Португалия: прогнозируется снижение налоговой нагрузки

Вторник, 12 Октябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: прогнозируется снижение налоговой нагрузки

Цифры предложений государственного бюджета на 2022 год (OE2022) сигнализируют о снижении налоговой нагрузки в следующем году.

«Если ВВП будет расти, как ожидается, налоговое бремя уменьшится», - пообещал Антониу Кошта в конце августа этого года в интервью RTP, где он говорил о мерах по налоговым льготам для среднего класса и молодежи.

«Пакет IRS», содержащийся в OE2022, который включает разделение ступеней, расширение вычета для иждивенцев со второго ребенка, расширение программы Regressar и расширение IRS Jovem, приводит к потере дохода от налогов на 205 млн евро.

Кроме того, OE2022 предусматривает создание льготного налога на восстановление для компаний, чтобы инвестировать больше, что приведет к потере дохода от IRC в размере 150 млн евро, а также к снижению автономного налогообложения IRC и прекращению специальных выплат на счета, которые вместе составляют 15 миллионов евро за вычетом налогов.

Отчетность правительства указывает на реализацию слов премьер-министра: ВВП пересматривается в сторону увеличения, и экономика будет расти более высокими темпами, чем рост налоговых поступлений и социальных отчислений, двух элементов налогового бремени.

Номинальный ВВП (проще говоря, ВВП плюс инфляция) вырастет на 6,9% в 2022 году, что превышает рост налоговых поступлений на 4,4% и социальных отчислений на 4,5% . Это означает, что доля этих доходов в ВВП должна снизиться, что приведет к снижению налогового бремени в период с 2021 по 2022 год: с 34,9% ВВП до 34,2% ВВП соответственно.

Необходимо отметить, что налоговая нагрузка увеличилась в 2020 году до 35,3% ВВП. Это был максимум, превышающий предыдущий пик в 34,7% ВВП, достигнутый в 2018 году.

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