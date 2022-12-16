Португалия: прогнозируется увеличение платежей по кредитам в 2023 году

Пятница, 16 Декабрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: прогнозируется увеличение платежей по кредитам в 2023 году

Расходы домохозяйств с ипотечными кредитами с переменной ставкой увеличатся в среднем на 67 евро в год.

По оценкам Банка Португалии, выплаты по банковским кредитам для семей с договорами, индексированными по переменной ставке, вырастут с 477 евро в 2022 году до 543 евро в следующем году.

Это на 14% больше по сравнению со значениями, указанными Банком Португалии во главе с Марио Сентено на этот год, и на 25% выше значений, подтвержденных в 2021 году.

Среди тех, кто больше всего пострадает от повышения процентных ставок, будут семьи с более низкими доходами, которые зарабатывают менее 23 тысяч евро в год и имеют жилищные кредиты, индексированные по плавающей ставке.

Согласно расчетам Банка Португалии, в следующем году эти семьи должны будут разместить в своем бюджете средний глобальный платеж по всем своим банковским кредитам в размере 444 евро, что на 14,1% больше по сравнению с 389 евро в этом году и на 25% выше 356 евро, зарегистрированных в 2021 году.

В случае семей с более высокими доходами, которые зарабатывают более 78 тысяч евро в год, увеличение счета с банковскими кредитами увеличится до 718 евро.

По расчетам Банка Португалии, общая сумма обслуживания долга семей с самыми низкими доходами в 2021 году составила 4269 евро, а семей с самыми высокими доходами - 7072 евро.

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