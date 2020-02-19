Португалия: программа карнавалов в Алгарве

Уже в эти выходные Португалию захватит волна карнавалов. Жители страны прощаются с зимой красочными уличными парадами и представлениями. В этом году в Алгарве сразу несколько муниципалитетов представили собственные праздничные программы.



Если вы хотите посетить самые многолюдные праздничные гуляния - отправляйтесь в «столицу карнавалов» в Лоуле. Город будет принимать один из самых грандиозных шествий в стране. По предварительным оценкам, здесь ожидают 75 тысяч гостей. Парады пройдут с 23 по 25 февраля. В центре внимания окажутся огромные куклы, изображающие звезд Голливуда. Программа включает в себя парады, маскарады, музыкальные концерты и танцплощадки на улицах.



Пожалуй, второй по полярности карнавал пройдет в муниципалитете Odiáxere с 23 по 25 февраля. Программа включает в себя яркие представления и концерты.



Для поклонников карнавалов в традиционном стиле в муниципалитете

Ferragudo 25 февраля подготовили шествие с элементами классического португальского, итальянского и бразильского карнавалов.



Среди других городов, где также будут карнавальные шествия - Albufeira, Carvoeiro, Castro Marim, Portimão, São Brás de Alportel и Silves. Подробнее с расписанием мероприятий в Алгарве можно ознакомиться на официальном туристическом сайте региона www.visitalgarve.pt.