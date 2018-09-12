Португалия: программа профессиональной стажировки

В настоящее время эта престижная компания призводит набор 30 кандидатов для участия в программе профессиональной стажировки.

Срок прохождения стажировки - один год, и в случае положительной итоговой оценки можно рассчитывать на премию в размере более 3.600 евро.

К кандидатам применяются такие требования, как возраст от 18 до 30 лет и квалификация уровня 4, 5, 6, 7 или 8 по Национальной системе квалификаций (NQF). Также могут подать заявку лица в возрасте от 30 лет и до 45 лет, которые были безработными более 12 месяцев и получили квалификацию менее трех лет назад.

Программа намерена привлечь молодых людей в области обучения, инспекций, лабораторий, консалтинга и исследований, а также предлагает опыт, способствующий профессиональным и смежным навыкам, посредством специализированных мероприятий и в многонациональной среде.

ISQ участвует в более чем 400 международных проектах по научным исследованиям и разработкам (НИОКР), в которые вовлечены более 1200 национальных и международных партнеров, включая Европейское космическое агентство. За последние 20 лет в результате партнерства с IEFP ISQ принял более 400 стажеров.