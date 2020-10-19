Португалия: программы домашнего обучения возвращаются на ТВ

Понедельник, 19 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: программы домашнего обучения возвращаются на ТВ

Министерство образования возобновляет передачи Estudo em Casa на канале RTP Memória.

Для школьников создан новый образовательный блок для учебы на дому в 2020/2021 учебном году.

Поскольку это больше не ресурс, созданный в чрезвычайной ситуации, Главное управление образования организовало новые программы еще более структурированным образом.

Передачи Estudo em Casa называют одним из самых богатых, полных и всесторонних педагогических продуктов, производимых в последние несколько лет.

На этом новом этапе особое внимание будет уделяться базовому образованию.Трансляции начинаются с 19 октября, чтобы следовать школьному календарю, установленному Министерством образования.

Ежедневное содержание ограничено блоками по 30 минут, в общей сложности 75 блоков в неделю.

Трансляции будут идти на канале RTP Memória с 9:00 до 16:30. Как и в прошлом году, утренние блоки предназначены для 1 и 2 циклов, а дневные блоки - для 3 цикла.

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