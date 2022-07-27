Португалия: производители рожкового дерева выйдут на демонстрацию

Производители рожкового дерева в Алгарве проводят демонстрацию в 18:00 29 июля перед муниципалитетом Лоуле, чтобы потребовать от правительства принять закон, предложенный рабочей группой в рамках плана действий по краже цитрусовых, авокадо и рожкового дерева.

Демонстрация, запланированная на 18:00, перед палатой Лоле в округе Фару, муниципалитете, где сосредоточено наибольшее количество этой богарной культуры, была созвана кооперативом AGRUPA , единственной ассоциацией производителей рожкового дерева и миндаля. Она объединяет около 400 фермеров.

«Мы хотим показать наш протест и негодование и потребовать от министра сельского хозяйства принять закон, который был основан на предложении оставить рабочую группу в рамках плана действий по хищению цитрусовых, авокадо и рожкового дерева», - сказал президент AGRUPA Орасио Пьедаде.

Президент AGRUPA считает, что законодательство обеспечит большую безопасность в этом секторе благодаря регулированию купли-продажи, положит конец безнаказанности тех, кто скупает рожковое дерево, и вынудит их зарегистрироваться в IFAP (Instituto de Financiamento da Agricultura and Fisheries).

По словам Орасио Пьедаде, закон «чрезвычайно важен, чтобы положить конец грабежам и торговле рожковым деревом, которые получили широкое распространение в регионе Алгарве, с безнаказанностью для покупателей украденных фруктов», в дополнение к обеспечению большей безопасности производителей.

«Мы ожидали, что закон вступит в силу еще до сбора урожая 2021 года, но пока он остается в ящике стола министерства сельского хозяйства, в то время, когда процветает воровство и незаконный оборот продукции», - подчеркнул он.

Орасио Пьедаде сказал, что, хотя плод еще не полностью созрел, «участились кражи, фермеры опасаются физического и словесного насилия со стороны отдельных лиц», которых иногда застают в садах и на складах, где хранится рожковое дерево.

«Ситуация стала невыносимой для производителей рожкового дерева, поэтому мы вынуждены начать уличные протесты», - отметил этот чиновник.

Президент AGRUPA, единственного кооператива производителей рожкового дерева и миндаля в Алгарве, предупредил, что «если закон не будет опубликован в ближайшее время, протесты могут принять другие формы, такие как закрытие Estrada Nacional 125 в августе».