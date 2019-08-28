Португалия: производители зеленого вина объявили день открытых дверей

Среда, 28 Август 2019 Португалия Португалия

Португалия: производители зеленого вина объявили день открытых дверей

У каждой винодельни запланирована собственная программа.

У поклонников зеленого вина 7 сентября появится уникальный шанс погрузиться в детали производства продукта, прогуляться по виноградникам и продегустировать различные сорта напитка. В первую субботу сентября сразу девять винодельнь так называемого «Зеленого винного маршрута» (Rota dos Vinhos Verdes) откроют двери для посетителей. При этом каждый производитель будет развлекать гостей собственной программой.

Так в городе в Валонгу, в Quinta das Arcas пройдут две бесплатные прогулки по виноградникам. Гостям расскажут историю винодельни. Первая прогулка пройдет в 10, другая - в 15 часов дня.

В Quinta da Aveleda в Пенафиеле программа включает в себя посещение виноградников, дегустацию трех сортов вин, участие в приготовлении традиционного хлеба с чоризу. Здесь экскурсии будут платными - от 6 до 10 евро. Прогулки запланированы в 10 и в 11.30 утра.

Также свои программы представят винодельни Palácio da Brejoeira в Monção, Quinta da Lixa и Quinta de Maderne, в Felgueiras, Casa da Tojeira, в Cabeceiras de Basto, Quinta de Santa Cristina, в Celorico de Basto, в Quinta de Soalheiro, в Melgaço и Quinta do Tamariz, в Barcelos.

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