Португалия: производители зеленого вина объявили день открытых дверей

У поклонников зеленого вина 7 сентября появится уникальный шанс погрузиться в детали производства продукта, прогуляться по виноградникам и продегустировать различные сорта напитка. В первую субботу сентября сразу девять винодельнь так называемого «Зеленого винного маршрута» (Rota dos Vinhos Verdes) откроют двери для посетителей. При этом каждый производитель будет развлекать гостей собственной программой.



Так в городе в Валонгу, в Quinta das Arcas пройдут две бесплатные прогулки по виноградникам. Гостям расскажут историю винодельни. Первая прогулка пройдет в 10, другая - в 15 часов дня.



В Quinta da Aveleda в Пенафиеле программа включает в себя посещение виноградников, дегустацию трех сортов вин, участие в приготовлении традиционного хлеба с чоризу. Здесь экскурсии будут платными - от 6 до 10 евро. Прогулки запланированы в 10 и в 11.30 утра.



Также свои программы представят винодельни Palácio da Brejoeira в Monção, Quinta da Lixa и Quinta de Maderne, в Felgueiras, Casa da Tojeira, в Cabeceiras de Basto, Quinta de Santa Cristina, в Celorico de Basto, в Quinta de Soalheiro, в Melgaço и Quinta do Tamariz, в Barcelos.