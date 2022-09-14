Португалия: производство автомобилей увеличилось на 9,7 процентов

Производство автомобилей в Португалии увеличилось на 9,7% до 197 137 автомобилей в период с января по август, согласно данным ACAP – Associação Automóvel de Portugal.

Только в августе в Португалии было произведено 11 480 автомобилей , что больше в три раза (257,7%) по сравнению с тем же месяцем 2021 года.

По категориям в период с января по август было произведено 153 088 легковых пассажирских автомобилей, что на 7% больше, чем в тот же период, и 40 950 легковых коммерческих автомобилей, что означает рост на 20,4%.

В свою очередь производство большегрузных автомобилей выросло на 15% до 3099 единиц.

«Статистические данные за 2022 год подтверждают важность экспорта для автомобильного сектора, поскольку 97,7% автомобилей, произведенных в Португалии, предназначены для внешнего рынка», - отметили в ACAP.