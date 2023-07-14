Португалия: производство автомобилей увеличивалось до июня

Производство автомобилей увеличилось в Португалии по состоянию на июнь на 16,6%, до 183 154 автомобилей, в годовом исчислении, хотя в июне было зафиксировано снижение по сравнению с тем же месяцем 2022 года, сообщает Автомобильная ассоциация Португалии (ACAP).

В заявлении ассоциации указано, что «в июне 2023 года в Португалии было произведено 29 950 автомобилей, что на 22,6% меньше, чем в том же месяце 2022 года».

С другой стороны, «нарастающим итогом за первые шесть месяцев 2023 года с заводов, установленных в Португалии, сошло 183 154 автомобиля, то есть на 16,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года».

По данным ACAP, «статистическая информация за 2023 год подтверждает важность экспорта для автомобильного сектора, поскольку 97,7% автомобилей, произведенных в Португалии, предназначены для внешнего рынка, что вносит значительный вклад в торговый баланс Португалии».

Ассоциация указала, что «Европа продолжает оставаться ведущим рынком экспорта автомобилей, произведенных на национальной территории - с 97,4%: с Германией (18,9%), Францией (15,7%), Италией (13,3%) и Испанией (9,2%) в верхней части списка».