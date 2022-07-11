Португалия: производство автомобилей в стране выросло более чем в два раза

Это на 3,2% больше, чем за тот же период 2021 года. В совокупном выражении Autoeuropa произвела 72,4% от общего количества автомобилей, выпустив 113 678 автомобилей по сравнению с 36 853 единицами Stellantis. или 23,5%.

С другой стороны, Stellantis был национальным заводом, на котором был зарегистрирован самый высокий рост производства автомобилей, с увеличением на 8%. Autoeuropa показала рост всего на 1,2%, сообщила Португальская автомобильная ассоциация (ACAP) в этот понедельник.

В июне 2022 года, в свою очередь, было произведено 38 692 автомобиля, что более чем вдвое (139,3%) больше, чем в предыдущем году. Из этого числа Autoeuropa произвела 29 859 автомобилей (77,2% от общего числа), что представляет собой увеличение производства на 174,2% по сравнению с тем же месяцем 2021 года.

Для сравнения, на заводе Stellantis в Мангуальде производство увеличилось на 76,5%, достигнув 7 316 единиц (18,9% от общего количества).

Из общего количества автомобилей, произведенных в Португалии за первые шесть месяцев года, 97,4% (153 025) предназначены для экспорта.

«Европа продолжает оставаться ведущим экспортным рынком для автомобилей, произведенных в Португалии - с долей 93,3 процента, при этом Германия (21,9 процента), Франция (15,4 процента), Италия (12,5 процента) и Испания (9,1 процента) возглавляют список. рейтинге», - говорится в заявлении ACAP.

Что касается сборки большегрузных автомобилей, то в июне 2022 года было собрано 35 единиц, что на 94,4% больше, чем в прошлом году.