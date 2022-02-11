Португалия: производство автомобилей в январе упало в три раза

Количество автомобилей, произведенных в Португалии в январе, сократилось на 30,5% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, до 18 031, говорится в заявлении Португальской автомобильной ассоциации (ACAP).

Согласно данным, производство легковых автомобилей в январе упало на 44,3% в годовом исчислении (до 11 468 автомобилей), в то время как производство легких грузовых автомобилей увеличилось на 24,3% (до 6 351), а большегрузных - с 13,1% (до 212).

«Статистическая информация за январь 2022 года подтверждает важность экспорта для автомобильного сектора, поскольку 97,1% автомобилей, произведенных в Португалии, предназначены для внешнего рынка, что вносит значительный вклад в торговый баланс Португалии», - подчеркивает ACAP.

Ассоциация указывает, что Европа продолжает оставаться ведущим экспортным рынком для автомобилей, произведенных в Португалии, с долей 94,1% от общего объема, при этом Франция занимает 27,7%, Германия - 15,3%, Испания - 11,9% и Италия - 9,8%.