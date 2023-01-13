Португалия: производство автомобилей выросло на 11,2 процента

В 2022 году в Португалии было произведено 322 404 автомобиля , что на 11,2% больше, чем в 2021 году. Таким образом, страна показала второй лучший год с точки зрения производства, уступая только 2019 году.

Данные, предоставленные Автомобильной ассоциацией Португалии (ACAP), показывают, что наиболее производимыми видами транспортных средств были легковые автомобили (256 018), за ними следуют легкие грузовые автомобили (60 649) и, наконец, большегрузные автомобили (5737).

Только за последний месяц 2022 года было произведено 29 879 автомобилей, что представляет собой рост на 25,1% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Однако декабрьские значения ниже цифр, зарегистрированных в ноябре, когда, по данным ассоциации, было произведено 36 806 автомобилей.

Из автомобилей, произведенных в стране, 97,4% предназначены для внешнего рынка, что подтверждает важность экспорта в этом секторе, что в конечном итоге оказывает значительное влияние на торговый баланс Португалии.

По данным ACAP, Европа продолжает оставаться ведущим рынком для национального экспорта. Тройку лидеров занимают Германия (21,1%), Франция (13,8%) и Италия (12,3%). Соседняя Испания занимает четвертое место с 9,7% экспорта.