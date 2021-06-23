Португалия: производство автомобилей выросло на 50%

Согласно данным, опубликованным во вторник Автомобильной ассоциацией Португалии (ACAP), производство автомобилей в Португалии выросло более чем на 50% в период с 2008 по 2020 год - до 264 236 единиц.

Volkswagen Autoeuropa произвел 192000 автомобилей в 2020 году, за ним следуют Peugeot Citroën (64 659), Mitsubishi FusoTruck Europe (6051), Toyota Caetano (1465) и CaetanoBus (61).

Согласно статистике автомобильного сектора, в 2008 году было произведено 132 242 легковых автомобиля, 36 178 легких грузовиков и 42 913 грузовых автомобилей, число которых выросло 12 лет спустя до 211 281, 49 855 и 52 955 единиц соответственно.

В период с 2019 по 2020 год в разбивке по брендам производство автомобилей Toyota упало на 38,8%, за ним следовали Seat (-36,2%), Fuso (-31,2%), Volkswagen (-24,2%), Citroen (-19,9% ) и Peugeot (-19,1%).

Производство Caetano, напротив, увеличилось почти в четыре раза (до 61 единицы), а производство Opel - более чем вдвое (до 3497).

В 2020 году в Португалии было собрано 616 тяжелых коммерческих автомобилей, по сравнению с 2863 единицами, зарегистрированными в предыдущем году.