Португалия: производство автомобилей выросло на треть

Автомобильная Ассоциация Португалии (Associação Automóvel de Portugal) сообщает о росте производства автомобилей в стране. За первые два месяца этого года было выпущено почти 63 тысячи автомобилей. Это на 27,6% больше, чем было произведено за аналогичный период прошлого года.

По данным статистики за февраль, легковых автомобилей стали выпускать на 30% больше, чем в том же месяце 2018 года. Производство коммерческих автомобилей выросло на 52%, а грузовых автомобилей на 20,6%.