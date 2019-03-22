Португалия: производство автомобилей выросло на треть

Пятница, 22 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: производство автомобилей выросло на треть

С начала года с конвейера сошли 63 тысячи новых автомобилей.

Автомобильная Ассоциация Португалии (Associação Automóvel de Portugal) сообщает о росте производства автомобилей в стране. За первые два месяца этого года было выпущено почти 63 тысячи автомобилей. Это на 27,6% больше, чем было произведено за аналогичный период прошлого года.

По данным статистики за февраль, легковых автомобилей стали выпускать на 30% больше, чем в том же месяце 2018 года. Производство коммерческих автомобилей выросло на 52%, а грузовых автомобилей на 20,6%.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья