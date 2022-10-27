Португалия: производство цитрусовых в Алгарве растет

Четверг, 27 Октябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: производство цитрусовых в Алгарве растет

Увеличение урожая в 2022 году оценивается в 15-20 процентов.

«Мы не можем сказать, что сезон, который заканчивается, был хорош», - сказал президент AlgarOrange Жозе Оливейра, отметив, что, хотя на эту кампанию не сильно повлиял нехватка воды, это может сказаться в дальнейшем, если в будущем не начнутся полноценный дожди.

Руководитель ассоциации, которая объединяет 40% производителей цитрусовых в Алгарве, сказал, что он «боится того, что произойдет, в основном из-за перспективы постоянной нехватки воды в будущем».

Жозе Оливейра указал, что в регионе, где в Португалии производится почти 90% цитрусовых , производство в этом году «увеличилось на 15-20% по сравнению с обычным годом», и подчеркнул, что это увеличение «не сопровождалось ростом стоимости продукта».

Еще одна проблема связана с сокращением спроса, что привело к снижению цен и переключению производства с домашнего потребления на промышленность, которая платит меньше, отметил он.

«Нельзя сказать, что мы довольны, ведь это был очень сложный сезон, а следующий может быть более проблематичным, чем предыдущий», - осторожно заключил Жозе Оливейра.

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