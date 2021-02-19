Португалия: производство оливок для масла упало на четверть

Пятница, 19 Февраль 2021 Португалия Португалия

Португалия: производство оливок для масла упало на четверть

Однако в абсолютных значениях цифры остаются внушительными.

После крайне успешного 2019 года производство оливкового масла упало на 25%.

2020 год был непростым год для производителей оливкового масла. Ожидается, что производству оливкового масла упадет по сравнению с 2019 годом, согласно сельскохозяйственным прогнозам Национального статистического института (INE).

По оценкам INE, сделанным после окончания сбора оливок, производство упадет на 25%.

Это падение не станет проблемой для рынков, поскольку 2019 год был более чем успешным, а потому на самых первых этапах было понятно, что кампания 2020 года пройдет не в лучших условиях, и исходное количество оливок будет ниже, чем год назад.

Тем не менее, урожай занимает шестое место по объему производства за последние 80 лет.

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