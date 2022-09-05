Португалия: производство солнечной энергии побило рекорд

Фотоэлектрическое производство превысило средний исторический показатель. Согласно данным, опубликованным Redes Energéticas Nacionais (REN), индекс солнечной продуктивности составил 1,1. Среднее историческое значение равно 1.

«Это увеличение производительности вместе с новыми установками, которые подключаются к сети, позволило нам достичь нового максимального пика около 1260 МВт (мегаватт)», - говорится в заявлении REN.

По данным организации, ветровая продукция была ниже средних значений, что является результатом индекса производительности 0,84 (историческое среднее значение равно 1), в то время как гидроэнергетический режим остается сухим, «как это наблюдалось в последние месяцы» , с индексом продуктивности 0,48. (историческое среднее равно 1).

Это происходит в то время, когда ситуация с засухой и нехваткой воды не позволяет уровню воды в плотинах оставаться выше среднего.

По данным REN, в августе возобновляемые источники энергии обеспечивали 36% потребления электроэнергии в Португалии, невозобновляемые источники энергии - 39%, а остальные 25% приходилось на импорт из Испании.

В совокупном выражении за первые восемь месяцев года доля возобновляемых источников энергии составила 44%, газовых электростанций - 33%, а импорта - 23%.