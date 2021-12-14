Португалия: производство в строительстве выросло на 2,1 процента

Вторник, 14 Декабрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: производство в строительстве выросло на 2,1 процента

Индекс строительного производства в октябре увеличился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Результат идентичен тому, что наблюдался в предыдущем месяце, согласно опубликованному отчету INE.

Национальный институт статистики также сообщает, что строительство зданий увеличилось на 1,1% (0,3% в сентябре).

Гражданское строительство, с другой стороны, замедлилось на 1,3 процентных пункта (п.п.) - до 3,5%.

В анализируемом месяце показатели занятости и оплаты труда изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соответственно на 1,6% и 6,0% (2,0% и 6,2% в предыдущем месяце).

По сравнению с сентябрем занятость снизилась на 0,4%, а заработная плата выросла на 1,1% (нулевые изменения и 1,3% в октябре 2020 года, соответственно).

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