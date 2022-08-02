Португалия: производство вина в этом году упадет на 9 процентов

Ожидается, что производство вина в Португалии сократится на 9% по сравнению с предыдущей уборочной кампанией, при этом в центре внимания будут регионы Дору, Порту и Лиссабон, согласно прогнозам Instituto da Vinha e do Vinho (IVV).

«Согласно прогнозам IVV, составленным на основе консультаций с представителями региональных организаций, ожидается, что производство вина в Португалии сократится примерно на 9% по сравнению с предыдущей кампанией, характеризующейся аномально высокой производительностью», - говорится в заявлении.

По регионам выделяются Дору, Порту и Лиссабон с ожидаемым падением объемов на 20%. В свою очередь, регионы Миньо (10%) и Терраш-де-Цистер (10%) должны показать самый высокий процент увеличения.

IVV также отметил, что в целом виноград находится в «хорошем фитосанитарном состоянии», без болезней и вредителей. Однако жара и нехватка воды «могут усугубить водный стресс, поэтому погодные условия, возникающие до сбора урожая, будут иметь решающее значение для количества и качества урожая», - отмечается в документе.