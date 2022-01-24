Португалия: производство зеленого вина выросло

Производство винью верде выросло более чем на три млн литров в 2021 году и побило «экспортный рекорд», сказал Мануэль Пиньейру, президент Комиссии по виноградарству региона Виньюш-Вердеш (CVRVV).

Президент CVRVV добавил, что, хотя цифры на 2021 год еще не закрыты, уже можно говорить о том, что в прошлом году регион достиг «экспортного рекорда».

По словам Мануэля Пинейро, «Vinho verde экспортируется примерно на 104 рынка. Первыми являются США и Германия. Соединенные Штаты - очень интересный рынок, более 10 млн литров, очень разнообразный рынок, на котором мы быстро растем», - рассказал президент CVRVV.

Относительно цен на вино для португальских потребителей Мануэль Пиньейру сказал, что «Португалия является одной из стран Европы, где вино дешевле, а соотношение цены и качества вина более интересно для потребителей».