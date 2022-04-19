Португалия: промышленная продукция подорожала на четверть

После роста на 20,9% в феврале, индекс цен промышленного производства подскочил на 26,3% в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На этот рост сильно повлиял рост цен на энергоносители и промежуточные товары, как показывают данные, опубликованные Национальным институтом статистики (INE).

Секция обрабатывающих производств зафиксировала месячный рост на 4% по сравнению с 1,1%, зарегистрированными в марте прошлого года.

В первом квартале 2022 года общий индекс показал изменение в годовом исчислении на 21,7% по сравнению с 18,4%, зарегистрированными в предыдущие три месяца.

Группы энергетических и промежуточных товаров представили вклад соответственно 11,6 п.п. и 7,3 п.п. в результате колебаний на 63,5% и 19,6%.