Португалия: промышленная продукция подорожала на четверть

Вторник, 19 Апрель 2022 Португалия Португалия

Португалия: промышленная продукция подорожала на четверть

В качестве причины называют стоимость энергии.

После роста на 20,9% в феврале, индекс цен промышленного производства подскочил на 26,3% в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На этот рост сильно повлиял рост цен на энергоносители и промежуточные товары, как показывают данные, опубликованные Национальным институтом статистики (INE).

Секция обрабатывающих производств зафиксировала месячный рост на 4% по сравнению с 1,1%, зарегистрированными в марте прошлого года.

В первом квартале 2022 года общий индекс показал изменение в годовом исчислении на 21,7% по сравнению с 18,4%, зарегистрированными в предыдущие три месяца.

Группы энергетических и промежуточных товаров представили вклад соответственно 11,6 п.п. и 7,3 п.п. в результате колебаний на 63,5% и 19,6%.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)