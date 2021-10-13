Португалия: промышленное производство падает

Среда, 13 Октябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: промышленное производство падает

В то же время, в ЕС аналогичные показатели находятся на подъеме.

По данным Евростата, промышленное производство увеличилось в августе в Еврозоне (5,1%) и Европейском Союзе (5,3%), при этом Португалия в контрцикле зафиксировала самое большое падение среди стран-членов (-7,2%).

По данным Европейского статистического управления, по сравнению с июлем, промышленное производство упало на 1,6% в зоне евро и на 1,5% в ЕС.

Промышленное производство в августе снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года самый резкий рост был зарегистрирован в Бельгии (29,9%), Ирландии (22,1%) и Литве (15,4%), а основное снижение - в Португалии (-7,2%), Мальте (-4,2%). и Чехии (-1,4%).

В квартальном изменении наибольшее падение было зарегистрировано на Мальте (-6,3%), в Германии и Эстонии (по -4,1%) и в Словакии (-3,8%).

Дания (3,5%), Литва (2,9%). ) и Люксембург (2,1%) продемонстрировали наибольший рост промышленного производства.

В Португалии в августе снижение по сравнению с июлем составило 1,4%.

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