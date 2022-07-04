Португалия: промышленность преодолела годовой спад и выросла

Об этом сообщает Национальный статистический институт (INE).

Исключая энергетическую группу, изменение индекса составило 4,7% , что сопоставимо со снижением на 0,6% в предыдущем месяце.

Что касается темпа изменения в разделе обрабатывающих производств, то он составил 3,9% (-1,0% в апреле).

По данным INE, все основные промышленные группы продемонстрировали положительные изменения в годовом исчислении, за исключением энергетики.

При этом группа потребительских товаров внесла «наиболее влиятельный вклад» в изменение общего индекса в размере 2,2 процентных пункта.

В свою очередь, группы промежуточных товаров и инвестиционных товаров способствовали соответственно 1,0 и 0,7 п.п. в приросте совокупного показателя в результате изменения год к году на 2,8% и 5,1% (нулевое изменение и - 5,9% в апреле), в том же порядке.

Единственный отрицательный вклад (-0,9 п.п.) пришелся на энергетическую группу, темп изменения которой изменился с -4,6% в апреле до -5,1% в анализируемом месяце.