Португалия: промышленность преодолела годовой спад и выросла

Понедельник, 04 Июль 2022 Португалия Португалия

Португалия: промышленность преодолела годовой спад и выросла

Индекс промышленного производства вырос на 3% в мае по сравнению с тем же месяцем 2021 года, восстановившись после падения на 1,3% в годовом исчислении.

Об этом сообщает Национальный статистический институт (INE).

Исключая энергетическую группу, изменение индекса составило 4,7% , что сопоставимо со снижением на 0,6% в предыдущем месяце.

Что касается темпа изменения в разделе обрабатывающих производств, то он составил 3,9% (-1,0% в апреле).

По данным INE, все основные промышленные группы продемонстрировали положительные изменения в годовом исчислении, за исключением энергетики.

При этом группа потребительских товаров внесла «наиболее влиятельный вклад» в изменение общего индекса в размере 2,2 процентных пункта.

В свою очередь, группы промежуточных товаров и инвестиционных товаров способствовали соответственно 1,0 и 0,7 п.п. в приросте совокупного показателя в результате изменения год к году на 2,8% и 5,1% (нулевое изменение и - 5,9% в апреле), в том же порядке.

Единственный отрицательный вклад (-0,9 п.п.) пришелся на энергетическую группу, темп изменения которой изменился с -4,6% в апреле до -5,1% в анализируемом месяце.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)