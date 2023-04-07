Португалия прощается с масками

Правительство одобрило в этот четверг прекращение обязательного использования масок в медицинских учреждениях, а также в домах престарелых и учреждениях длительного ухода.

«Утвержден декрет-закон, определяющий прекращение обязательного ношения масок в медицинских учреждениях и службах, а также в учреждениях по приему по месту жительства или службах помощи на дому для уязвимых слоев населения, пожилых людей или инвалидов и в подразделениях непрерывного ухода», где это пправило «все еще существовало», заявила Мариана Виейра да Силва после заседания Совета министров.

Министр президентства оправдывает решение «очень высоким уровнем вакцинации» португальского населения, но подчеркивает, что это не означает, что «мы еще не все усвоили важность респираторного этикета».

В частности, в отношении медицинских учреждений в нем подчеркивается, что «теперь больницы сами должны решать, сталкиваясь, например, с конкретной ситуацией или с особыми характеристиками конкретного отделения больницы, должно ли это обязательство оставаться в силе», - подчеркнула она.

«Мы вернулись к нормальной жизни, - сказал министр здравоохранения, сославшись на то, что прекращение обязательного использования маски - это хорошая новость и означает, что мы были очень осторожны в смягчении мер».

Однако Мануэль Писарро не назвал конкретную дату вступления в силу этой меры, отметив, что все будет зависеть от обнародования закона президентом Республики и последующей публикации в Diário da República.

«Мы должны помнить, что каждый из нас, когда он болен респираторным заболеванием Covid или другим респираторным заболеванием, должен носить маску, чтобы защитить себя и, прежде всего, защитить других», - предупредил министр.