Португалия: прощай, одноразовая посуда

А именно что прекратит продажу одноразовой пластиковой посуды (т.н. plásticos descartáveis) в Португалии.

Мера вступит в силу уже с августа с.г. в более чем 250 магазинах и четырех логистических центрах марки в Португалии.

Таким образом, одноразовые пластиковые тарелки и стаканы будут заменены товарами, изготовленными из альтернативного материала, подлежащего переработке.

«После того, как мы взяли на себя обязательство сократить использование пластика на 20% к 2025 году, мы прекратим продажу одноразовых пластиковых изделий во всех наших магазинах в Португалии», - сообщает Lidl в социальной сети Facebook.

«Также данная цель будет достигнута за счет мер, связанных с упаковкой товаров марки, на долю которых приходится около 80% продукции, продаваемой Lidl Portugal, а также внешней упаковкой фирменных товаров от производителя», - поясняет бренд.