Португалия: просроченные документы - действительны

Так, ЗАГСы перестали выдавать на руки готовые удостоверения личности (cartão do cidadão), владельцы которых ранее успели обновить их (в обычном, т.е. не срочном порядке) - лично или по интернету. В результате гражданин вынужден находиться с просроченным документом.

Однако Decreto-Lei n.º 10-A/2020, опубликованный в Diário da República 13 марта 2020 г., решает эту проблему. Согласно п. 1 статьи 16, государственные органы должны принимать, для всех законных целей, предъявляемые документы, подлежащие продлению, срок действия которых истекает начиная со дня вступления в силу вышеуказанного Декрета-закона (14 марта 2020 г.) или непосредственно в предшествующие 15 дней (т.е. начиная с 28 февраля).

Согласно п. 2 статьи 162, удостоверения личности, свидетельства и сертификаты (включая справки о несудимости. - Прим.), выданные службами регистрации и гражданской идентификации, водительские права, а также документы и визы, связанные с пребыванием на национальной территории (к примеру, вид на жительство. - Прим.), срок действия которых истекает начиная со дня вступления в силу вышеуказанного Декрета-закона или непосредственно в предшествующие 15 дней принимаются, на указанных выше условиях, до 30 июня 2020 г.