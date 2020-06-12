Португалия: протестующих против расизма подозревают в осквернении памятника

Пятница, 12 Июнь 2020 Португалия

Португалия: протестующих против расизма подозревают в осквернении памятника

Личности вандалов пока не установлены.

Полицейские Лиссабона разыскивают вандалов, осквернивших памятник португальскому проповеднику 17-го века Антонио Виейра (Padre António Vieira). Скульптуру, которая располагается в районе Bairro Alto на площади Largo Trindade Coelho, неизвестные залили красной краской, а на постаменте оставили надпись «Descoloniza» («Деколонизация»).  

Полицейские подозревают в осквернении памятника участников недавнего протеста против расизма. Проповедник Виейра в 17-м веке занимался борьбой за права коренного населения Бразилии и выступал против их порабощения. Однако, некоторые современники упрекали миссионера в защите «избирательного рабства» и поощрения эксплуатации чернокожих.

Власти Лиссабона заявили, что нанесение ущерба историческому наследию является преступлением. В муниципалитете пообещали, что в ближайшее время скульптура примет прежний вид. Розыском вандалов занимается полиция общественной безопасности PSP, пока установить их личности не удалось.

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