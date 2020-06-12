Португалия: протесты в Лиссабоне против выселения бездомных из заброшенного дома

Вокруг одного из некогда заброшенных домов в районе Arroios в Лиссабоне разгорается скандал. Волонтеров центра помощи бездомных, которые приспособили помещение под ночлежку, были выселены с применением силы. Сообщается, что при выселении пострадали несколько человек, в том числе полицейские. Волонтеры грозят судом и акциями протеста.

До недавнего времени в заброшенном помещении бывшего детского сада располагался центр благотворительной организации Seara (Centro de Apoio Mútuo de Santa Bárbara). Волонтеры центра занимались организацией еды и ночлега для бездомных.

Накануне в здании появились сотрудники частной охранной компании, которые попытались принудительно выселить волонтеров и бездомных, применяя физическую силу. Как оказалось, недавно здание сменило владельцев и было продано неизвестным иностранным гражданам, у которых на здание другие планы.

По мнению волонтерского центра, их выселили незаконно. В связи с этим они планируют обратиться в суд и устроить акцию протеста у здания парламента 15 июня. По сообщению волонтеров, только 7 из 13 человек были расселены муниципалитетом, остальные остаются в тяжелой ситуации.