Португалия против ирландского закона об алкоголе

Причина в том, что инициатива ирландцев потенциально может повлиять на экспорт португальского вина.

Проект ограничивает размещение на ирландском рынке алкогольных напитков из других государств ЕС через введение новых требований к маркировке этих продуктов

«Португалия была одним из государств-членов Европейского Союза, оспаривавших предложение о ирландском регулировании», - заявили в Министерстве экономики и моря.

Как подчеркнули в правительстве, эти новые требования «не соответствуют» европейскому регламенту, который определяет необходимость гармонизации правил маркировки пищевых продуктов.

Таким образом, «он представляет собой барьер для свободного движения товаров на внутреннем европейском рынке».

Речь идет о решении Ирландии размещать на всех бутылках алкогольных напитков этикетку с предупреждением о том, что употребление напитка «вредно для здоровья».

Это постановление повлияет на португальский сектор алкогольных напитков, «введя дополнительные и конкретные обязательства для доступа к рынку в этой стране», подчеркнули в министерстве.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия сообщило Lusa, что оно опубликовало неблагоприятное отраслевое мнение об этом намерении Ирландии, что способствовало окончательной позиции Португалии по этому вопросу.

По данным исполнительной власти, в 2021 году экспорт португальского вина в Ирландию составил 6,3 млн евро, что на 39,5% больше, чем в предыдущем году.

Ирландия является 23-м покупателем португальских вин в мире и 12-м на уровне ЕС.

12 января вице-президент и министр иностранных дел Италии Антонио Таджани объявил, что его правительство обратится в Европейскую комиссию с просьбой вмешаться, чтобы остановить это решение.

В публикации в Твиттере Таджани назвал это «абсурдным» решением, которое игнорирует «разницу между умеренным потреблением и избыточным алкоголем».