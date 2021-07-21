Португалия проведет перепись бродячих животных

Министр по вопросам окружающей среды и климата Жоао Педру Матуш Фернандеш объявил, что первая национальная перепись бродячих животных будет проведена до августа 2023 года в партнерстве с Университетом Авейру.

К участию в переписи будут допущены совместные кандидатуры муниципалитетов с законно учрежденными ассоциациями любителей животных.

Что касается затрат, Матуш Фернандеш сообщил, что в этом году правительство выделит финансирование в размере порядка 10 миллионов евро, «выполняя то, что предусмотрено в государственном бюджете на 2021 год, для инвестиций в благополучие домашних животных».

На практике, уточнил он, будет выделено:

- 7 млн евро на строительство и улучшение официальных пунктов сбора и размещения животных;

- около 2,4 млн выделено на ветеринарные услуги для животных малообеспеченных семей и ассоциаций любителей животных;

- около 1,2 млн на пропаганду действий по информированию граждан и стерилизации домашних животных через муниципалитеты и ассоциации любителей животных;

- 100 000 евро выделено на кампанию электронной регистрации домашних животных.