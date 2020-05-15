Португалия: проверенным туристическим компаниям поставят знак качества

Turismo de Portugal начал выдавать новые сертификаты качества проверенным туристическим компаниям. «Clean & Safe» - это новый знак качества, который выдается всем фирмам, соблюдающим требования чистоты и безопасности.

Сертификат можно заказать онлайн, после чего компания должна пройти проверку. По последним данным, около 20% компаний (около 3200 фирм) уже получили подобный знак.

Большинство сертификатов (около 40%) было заказано туристическими компаниями на севере страны и в регионе Алгарве. 13,6% сертификатов отправили фирмам в столичном регионе.

Сертификат можно получить бесплатно, сделав заявку на сайте Turismo de Portugal. Первые заявки начали поступать 24 апреля.