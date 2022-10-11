Португалия: прожиточный минимум увеличится до 10640 евро

Вторник, 11 Октябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: прожиточный минимум увеличится до 10640 евро

В 2022 году этот важный экономический показатель составлял 9870 евро.

Значение прожиточного минимума в 2023 году будет установлено на уровне 10 640 евро и будет обновляться в последующие годы на основе индекса социальной поддержки (IAS) в соответствии с предложением государственного бюджета на 2023 год (OE2023).

Речь идет о минимальной сумме чистого дохода, которую государство гарантирует всем людям, то есть о сумме дохода, с которой не взимается IRS.

Как уже указывало правительство, формула минимального существования переформулирована, и в отчете, сопровождающем OE2023, подробно говорится, что эта переформулировка направлена ​​на «гарантирование прогрессивности налога и снижение средней налоговой ставки для тех, кто зарабатывает до 1000 евро на одного человека в месяц».

С применением новых правил прожиточного минимума гарантируется наличие чистого дохода менее определенной суммы - наибольшей между национальной минимальной заработной платой и 1,5-кратным годовым значением индекса социальной поддержки IAS.

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