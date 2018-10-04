Португалия: прямой рейс Лиссабон - Бостон

Четверг, 04 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: прямой рейс Лиссабон - Бостон

Американская авиакомпания Delta AirLines объявила о своих планах.

А именно что она возобновит беспересадочный маршрут из Понта-Делгада (Азорские острова) в Нью-Йорк летом 2019 года и запустит прямой рейс между Лиссабоном и Бостоном.

В своем заявлении компания сообщила, что первый рейс из аэропорта JFK в Нью-Йорке в Понта-Делгада состоится 23 мая 2019 г., при этом обратный рейс вылетает из Понта-Делгада на следующий день.

Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 757-200ER вместимостью 174 пассажира.

Беспересадочный рейс в Нью-Йорк-JFK, который выполняется четыре раза в неделю в течение зимних месяцев, станет ежедневным начиная с 24 мая 2019 года.

В свою очередь, прямой рейс Delta Airlines из Лиссабона в Бостон будет осуществляться совместно с авиакомпаниями Air France KLM и Alitalia на Boeing 757-200 вместимостью 199 пассажиров.

Прямой ежедневный рейс Лиссабон - Бостон заменит сезонный маршрут компании в Атланту. «Учитывая замечательную историю и португальское наследие в Бостоне и Массачусетсе, прямой трансатлантический рейс поможет объединить друзей и семьи и использовать важные деловые и торговые возможности», - заявил вице-президент Delta Air Lines Роберто Йоратти.

Delta AirLines считается крупнейшей авиакомпанией в мире; она обслуживает более 180 миллионов пассажиров в год, предлагая услуги по 321 направлениям в 57 странах на шести континентах. В этом году Delta Air Lines была включена в список «50 самых уважаемых компаний мира».

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