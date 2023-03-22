Португалия: прямые рейсы между Лиссабоном и Бостоном

В опубликованном сегодня заявлении компания сообщает, что это продление, которого не было с момента запуска в 2019 году, и что оно дополнит рейс между Лиссабоном и аэропортом Нью-Йорка - JFK, также ежедневный.

В общей сложности Delta Air Lines будет выполнять до 14 еженедельных рейсов между Португалией и США в летний период с вместимостью до 430 мест в день.

«Возобновление летнего расписания позволяет нашим североамериканским туристам и бизнес-клиентам - одним из пяти крупнейших рынков по объему доходов - добраться до все более популярного направления в нашей сети и познакомиться с богатой историей и наследием страны, а также способствует развитию местной туристической индустрии», - сказал Николя Ферри, вице-президент по региону EMEAI (Европа, Ближний Восток, Африка и Индия).

По мнению президента Turismo de Portugal Луиша Араужу, возвращение маршрута доказывает восстановление туризма в Португалии, и чиновник подчеркнул «возможность, которая уже профилирована для открытия новых маршрутов, соединяющих две страны».

В штате Массачусетс проживает большая португало-американская община, особенно в Нью-Бедфорде и Провинстауне.

Ожидается, что рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 767-300 совместно с партнерами по трансатлантическому предприятию Air France, KLM и Virgin Atlantic.