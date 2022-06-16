Португалия: PSP начинает операцию «Безопасное лето»

Четверг, 16 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португалия: PSP начинает операцию «Безопасное лето»

Полиция будет усилена на пляжах, в туристических и ночных зонах, на фестивалях и ярмарках.

С 16 июня и до 5 сентября PSP усилит охрану пляжей, туристических и ночных клубов, фестивалей и ярмарок в рамках операции Seguro Verão 2022.

В рамках той же операции, которая распространяется на всю страну, полиция усилит патрулирование основных подъездных путей к местам купания.

В заявлении PSP просит людей «планировать свои поездки в отпуск, стараясь избегать часов пик, и водить машину осторожно, а именно в строгом соответствии с максимально разрешенной скоростью» и избегая использования мобильных телефонов.

В качестве «усиления безопасности для всей семьи» PSP советует людям сообщать об отсутствии их дома во время праздников, чтобы за жильем можно было наблюдать во время патрулирования, и присоединяться к программе, которая позволяет найти потерявшегося ребенка с помощью специального браслета.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)