Португалия: PSP начинает операцию «Безопасное лето»

С 16 июня и до 5 сентября PSP усилит охрану пляжей, туристических и ночных клубов, фестивалей и ярмарок в рамках операции Seguro Verão 2022.

В рамках той же операции, которая распространяется на всю страну, полиция усилит патрулирование основных подъездных путей к местам купания.

В заявлении PSP просит людей «планировать свои поездки в отпуск, стараясь избегать часов пик, и водить машину осторожно, а именно в строгом соответствии с максимально разрешенной скоростью» и избегая использования мобильных телефонов.

В качестве «усиления безопасности для всей семьи» PSP советует людям сообщать об отсутствии их дома во время праздников, чтобы за жильем можно было наблюдать во время патрулирования, и присоединяться к программе, которая позволяет найти потерявшегося ребенка с помощью специального браслета.