Португалия: PSP задержала 180 человек между Рождеством и Новым годом

Воскресенье, 03 Январь 2021 Португалия Португалия

Португалия: PSP задержала 180 человек между Рождеством и Новым годом

Задержания проводились во время операции «Polícia Sempre Presente: Festas Seguras 2020-2021».

PSP указывает в заявлении, что 62 человека были задержаны за управление транспортным средством под воздействием алкоголя, 45 из- за отсутствия юридических навыков вождения и в связи с незаконным оборотом наркотиков (захвачено более 650 доз).

«Было обследовано более 14 000 автомобилей, зафиксирован 51 случай административных правонарушений за использование мобильного телефона во время вождения, что является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий», - подчеркивается в заявлении.

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