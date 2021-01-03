Португалия: PSP задержала 180 человек между Рождеством и Новым годом

PSP указывает в заявлении, что 62 человека были задержаны за управление транспортным средством под воздействием алкоголя, 45 из- за отсутствия юридических навыков вождения и в связи с незаконным оборотом наркотиков (захвачено более 650 доз).

«Было обследовано более 14 000 автомобилей, зафиксирован 51 случай административных правонарушений за использование мобильного телефона во время вождения, что является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий», - подчеркивается в заявлении.