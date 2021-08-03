Португалия: пудинг Клариссаш из Коимбры завоевал серебро

Pudim das Clarissas, приготовленный в Коимбре, занял второе место 30 августа в конкурсе European Food Gifts 2021, проводимом в рамках «Регион Коимбры - Европейский гастрономический регион 2021».

В конкурсе, в котором участвовали семь европейских регионов, выиграла Менорка, которая объединила трех местных производителей и создала набор, чтобы люди могли унести домой гастрономические впечатления из этого испанского региона.

В инициативе, в которой регион Коимбра также участвовал с крафтовым пивом Praxis (Коимбра) и хлебными палочками из Пенаковы, третье место занял финский регион Куопио с хлебом, приготовленным из смеси различных видов муки.

Выступая перед журналистами, исполнительный секретарь Межмуниципального сообщества (CIM) региона Коимбра, организовавшего конкурс, подчеркнул богатство выбора среди 25 продуктов-кандидатов из семи участвующих регионов.

«Это набор продуктов, которые можно превратить в продаваемые товары, которые могут создать богатство для города и страны», - подчеркнул Жорже Бриту.

Конкурс «Европейские продовольственные подарки 2021 года» является одной из инициатив «Регион Коимбра - Европейский гастрономический регион 2021 года», цель которой - побудить «предпринимателей создать на местном уровне набор продуктов, которые можно транспортировать и легко покупать».

Организаторы особо подчеркнули, что «еда всегда является важным рычагом для продвижения территорий и туризма».