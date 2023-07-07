Португалия: пустые дома объявят вне закона

Пятница, 07 Июль 2023 Португалия Португалия

Португалия: пустые дома объявят вне закона

Введена обязательная сдача в аренду пустующих домов и квартир.

Министерство одобрило предложенную правительством меру программы Mais Habitação, которая включает принудительную аренду жилья, которое пустовало более двух лет.

Эта мера, подвергшаяся резкой критике, в результате была одобрена.

Социалистическая партия проголосовала за, «Левый Блок» и Коммунистическая партия воздержались, а Социал-демократическая партия и «Либеральная инициатива» проголосовали против.

Предложение, которое правительство направило в парламент, определяет, что если владельцы домов, которые пустовали более двух лет, находятся за пределами Португалии, то у них есть 90 дней для ответа после получения уведомления о проведении работ или использовании их недвижимости.

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