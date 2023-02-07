Португалия: путешественники Interrail выбирают Порту и Лиссабон

Согласно исследованию Bounce, Порту занимает второе место, а Лиссабон находится на шестом.

Лиссабон и Порту продолжают соответствовать уровню международных наград и признаний.

В 2023 году главные города Португалии назвали одними из лучших направлений для путешествий поездом Interrail.

Согласно исследованию Bounce, Лиссабон является одной из обязательных остановок в Европе для тех, кто любит путешествовать на поезде, а Барселона в Испании и Порту возглавляют первые две позиции соответственно.

Bounce считает, что поездка на поезде Interrail - один из лучших способов открыть для себя Португалию и ее невероятные пляжи.

Лиссабон получил хорошие оценки благодаря большому количеству ресторанов и достопримечательностей.

Еще одним выделенным аспектом была безопасность города с одним из лучших показателей в исследовании - 70,49.

Топ-10 лучших городов Interrail

1. Барселона, Испания

2. Порту, Португалия

3. Париж, Франция

4. Амстердам, Нидерланды

5. Милан, Италия

6. Лиссабон, Португалия

7. Валенсия, Испания

8. Афины, Греция

9. Бордо, Франция

10. Флоренция, Италия