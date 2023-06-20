Португалия: путешествовать дороже, но португальцев это не отпугивает

Вторник, 20 Июнь 2023 Португалия Португалия

Португалия: путешествовать дороже, но португальцев это не отпугивает

В предыдущие годы португальцы приезжали в туристические агентства с выбранным направлением, но сейчас их выбор зависит от бюджета.

«Профиль потребителей в этом году таков: «Я хочу поехать, и у меня есть такой-то бюджет», и операторы подстраивают предложение в соответствии с этими условиями спроса», - говорит Антониу Лурейро, региональный директор Travelport в Португалии.

Несмотря на изменение стратегии потребления, заказы на поездки выросли на 5% по сравнению с прошлым годом.

Ситуацию подтверждает Педру Кинтела, директор по продажам и маркетингу Agência Abreu: «влияние инфляции неоспоримо, если мы примем во внимание стоимость транспорта, гостиниц и других наземных услуг».

Это естественно поскольку цены на услуги были скорректированы поставщиками на повышение.

Однако Педру Кинтела подчеркивает, что «была попытка создать диверсифицированное предложение, которое подошло бы всему кругу клиентов».

Марокко, Порту-Санто, Кабо-Верде, Тунис, испанские острова, Албания и Занзибар - вот некоторые из предпочтений португальских путешественников.

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