Португалия: пять новых ресторанов получили звезды Мишлен

Путеводитель Мишлен по Испании и Португалии 2022 удостоил пять португальских ресторанов одной звездой, как объявила организация 14 декабря на церемонии в испанском городе Валенсия.

Звезда Мишлен, которая идентифицирует «высокий уровень кухни, который стоит того, чтобы остановиться», была присуждена в ресторанах Al Sud (Лагуш), А Ver Tavira (Тавира), Cura (Лиссабон), Esporão (Регенгуш-де-Монсараш) и Vila Foz (Порту).

Помимо этих нововведений, в 2022 году Португалия сохранит все предыдущие звезды и по-прежнему не имеет ресторана с наивысшим рейтингом (три звезды, «уникальная кухня, которая оправдывает поездку»).

Таким образом, в стране семь ресторанов с двумя звездами («отличная кухня, стоит посетить») и 26 ресторанов, отмеченных звездой Мишлен.

Португалия также получила первые «зеленые звезды» в путеводителе Мишлен, которые подтверждают приверженность к экологичности. Il Galo d'Oro (Фуншал, две звезды Michelin) и Esporão (Регенгуш-ди-Монсараш, который сегодня выиграл свою первую звезду) - первые два португальских ресторана, получивших этот знак отличия.

Награды были объявлены на гала-вечере в зале Дворца искусств королевы Софии в Валенсии перед 600 гостями, включая шеф-поваров, политических лидеров, бизнесменов и представителей прессы.