Португалия: пять новых ресторанов со звездами Мишлен

Новый гид Мишлен пополнился пятью новыми ресторанами со звездами Мишлен в Португалии: Encanto (Жузе Авилеш и Жоао Диого), Kabuki Lisboa (Пауло Алвеш), Kanazawa (Пауло Мораиш) в Лиссабоне, Euskalduna Studio (Вашку Коэльо Сантуш) и Le Monument (Жюльен Монбабут), оба в Порту.

Эти пять новых ресторанов в Португалии получили звезду в гиде Мишлен по Испании и Португалии 2023.

С объявлением новых лауреатов португальской премии шеф-повар Жузе Авилеш добавляет Encanto к своим уже отмеченным звездами ресторанам Belcanto (две звезды, Лиссабон) и Tasca (одна звезда, Дубай), а также становится первым вегетарианским рестораном, отмеченным звездой Мишлен в Португалии.

Обычно новый путеводитель по Испании и Португалии анонсируется на единой церемонии, которая чаще проводится в Испании.

Однако со следующего года для каждой страны будут присуждаться отдельные награды в знак «растущего совершенства» гастрономии на национальном уровне.

«Начиная со следующего года у нас будет не одно празднование, а два, в Испании и Португалии», - заявил Гвендаль Пулленнек на церемонии открытия презентации путеводителя следующего года, которая состоялась в испанском городе Толедо.

«Мы не собираемся снова представлять выбор одновременно, но мы дадим обоим направлениям собственное празднование», - сказал он, добавив: «Кулинарные сцены обеих стран заслуживают собственной поддержки».

В Португалии сейчас в общей сложности 31 ресторан с одной звездой Мишлен (включая пять новых) и еще семь ресторанов с двумя звездами. Вы можете найти полный список тех, кто представлен в руководстве, по этой ссылке.