Португалия: пять подтвержденных случаев заражения коронавирусом

Среда, 04 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: пять подтвержденных случаев заражения коронавирусом

Пациент госпитализирован в Hospital de São João в Порту.

Накануне был выявлен пятый по счету случай заболевания коронавирусом в Португалии. 40-летний пациент, недавно приехавший из Италии, был госпитализирован в больницу Hospital de São João в Порту. Об этом сообщает телеканал SIC.

Напомним, ранее было подтверждено 4 случая заболевания новым вирусом. Все инфицированные - мужчины, два из них проживают в Порту, один в Лиссабон и еще один в Коимбре. Двое пациентов в возрастной группе от 30 до 39 лет. Двое других мужчин «старше 40 и 60 лет». Известно, что двое заболевших недавно прибыли из Италии и Испании, еще двое мужчин заразились уже на территории Португалии.

Только у двоих инфицированных наблюдаются выраженные симптомы, такие как лихорадка, кашель и мышечная боль. Еще один жалуется на головные боли и общую слабость.

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